890 bin dolarlık ‘daire kasa’ iddiası

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan, Ceyhan belediye başkanlarının da arasında yer aldığı 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın rüşvetten elde ettiği iddia edilen paraları nasıl sakladığı da anlatıldı.

GÜVENLİKLİ SİTEDE

İddianameye göre, Rıza Akpolat suçtan elde ettiği gelirle 2022’de 890 bin dolara Beşiktaş’ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine lüks bir daire aldı. İlk zamanlar burada çok kalmadı ancak eşinden boşandıktan sonra sürekli bu evde kaldı. Sitenin güvenlik durumunun iyi olması ve burada tek kalması nedeniyle burayı adeta kasa gibi kullandı. Suçtan elde ettiği para ve değerli eşyaları burada sakladı. Polisin operasyon sırasında burayı tespit edememesi nedeniyle arama işlemi yapılamadı. Operasyondan sonra buradaki para ve değerli ziynet eşyaları şüpheliler Yeşim Akpolat, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal organizesinde bazı şoförlerle çıkarıldı. Rıza Akpolat topladığı rüşvet paralarını ilkin buraya getirdi, sonrasında bu kişiler aracılığıyla paranın bozdurulması, dağıtılması işlemlerini yaptı.

Haberin Devamı

EŞİ ÜZERİNDEN AKLADI

MASAK Raporu ve dosyadaki verilere göre, Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat ile evlilikleri döneminde hem eşinin hem de eşinin kardeşlerinin ve eniştesinin hesaplarına giren çıkan para miktarları 2022 sonrasında artış gösterdi. Akpolat suçtan elde ettiği paraları bu kişiler üzerinden akladı.

GİZLİ TANIK XYZ49QP: ASLAN PAYINI 1 NUMARA ALDI

İddianamede gizli tanık ifadelerine de yer verildi. “XYZ49QP” kod isimli gizli tanık beyanında, “Beşiktaş Belediyesi’nde Rıza Akpolat’ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapılır. Bu işi organize eden Fahri Aksoy’dur. 2019’da Rıza Akpolat’ın seçim sürecini maddi anlamda organize eden kişidir. Fahri Aksoy belediye başkanı seçiminden sonra Beşiktaş Belediyesi’ndeki araç ve gıda üzerine olan bütün ihaleleri yönetmiştir. Aslan payını 1 numara olan Belediye Başkanı Rıza Akpolat alır. Ancak bu işi bizzat kendisi yapmaz. Özel Kalem Alican, başkanın yerine sistemde yer alır” dedi.

Haberin Devamı

‘CONSENT 24’ÜN İZİ SÜRÜLDÜ

İddianamedeki şüpheli ve tanık ifadelerinde Akpolat’ın Bodrum’da bir teknesi olduğu iddia edilince, savcılık sosyal medya hesaplarından teknenin izini sürdü. Yapılan araştırmada teknenin adının ‘Consent 24’ olduğu tespit edildi. Consent’in Türkçe karşılığının ‘Rıza’, Akpolat’ın memleketi Erzincan’ın plaka kodunun da 24 olması sebebiyle teknenin Rıza Akpolat’a ait olduğuna karar verildi. Tekneye sulh ceza hâkimliğinin kararıyla el konuldu.