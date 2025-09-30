×
HABERLERGündem Haberleri

89 yaşında hayatını kaybetmişti... Şair Yavuz Bülent Bakiler'in vasiyeti yerine getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Yavuz Bülent Bakiler#Vasiyet#Cenaze Töreni
89 yaşında hayatını kaybetmişti... Şair Yavuz Bülent Bakilerin vasiyeti yerine getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 17:05

İstanbul'da böbrek yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, vasiyeti üzerine Sivas'ta anne ve babasının yanına defnedildi, üzerine Mekke ve Karabağ'dan getirilen topraklar serpildi.

Bakiler'in cenazesi geçtiğimiz gün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan namazın ardından vasiyeti üzerine Sivas'a gönderildi. Sivas'taki Ayyıldız Cami'nde ikindi namazının ardından ikinci bir cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un başta olmak üzere, sevenleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Hasan Limon kıldırdı. Bakiler'in Türk bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında tekbirler getirilerek taşındı.

Cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda babası Cezmi ve annesi Hayriye Bakiler'in yanına defnedildi. Üzerine ise Mekke'den ve Karabağ'dan getirterek yakın bir arkadaşına teslim ettiği toprak serpildi.

