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89 yaşında eşini öldürdü! Detaylar ortaya çıktı: 32 kez bıçaklamış

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Polis
89 yaşında eşini öldürdü Detaylar ortaya çıktı: 32 kez bıçaklamış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 17:42

Afyonkarahisar'da alzheimer hastası olduğu öne sürülen eşi Gazi Aysay tarafından öldürülen Sıddıka Aysay'ın (83) vücudunda 32 bıçak darbesi tespit edildi. Seksen dokuz yaşındaki Gazi Aysay tutuklanırken, akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için rapor alınmasına karar verildi.

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Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde oturan Gazi Aysay, 12 Eylül'de eşi Sıddıka Aysay'ı henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Eve gelen Gazi Aysay'ın kardeşi, Sıddıka Aysay'ın yerde hareketsiz yattığını ve ağabeyinin de başında beklediğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sıddıka Aysay'ın vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile öldüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gazi Aysay ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

HUZUREVİ İÇİN BAŞVURU YAPMIŞLAR

Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen Gazi Aysay, dün dört ayaklı yürüteçle jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Gazi Aysay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca şüphelinin akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildiği belirtildi.

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Olay tarihinde eve giden jandarma ekiplerinin de Gazi Aysay'ı, eşinin olduğu odanın girişinde, elinde bıçakla beklerken bulduğu öğrenildi.

89 yaşında eşini öldürdü Detaylar ortaya çıktı: 32 kez bıçaklamış

Sıddıka Aysay'ın yapılan ilk otopsisinde ise vücudunda 32 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Diğer yandan Gazi Aysay ile Sıddıka Aysay'ın huzurevine yerleşmek üzere başvuruda bulunduğu, heyetten gelecek sağlık raporlarını bekledikleri de öğrenildi. (DHA)

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#Afyonkarahisar#Cinayet#Polis

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