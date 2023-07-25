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89 kişinin mezarı olmuştu... Galeria Sitesinde 7 tahliye

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#DİYARBAKIR#6 Şubat Depremleri#Galeria Sitesi
89 kişinin mezarı olmuştu... Galeria Sitesinde 7 tahliye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:00

DİYARBAKIR’da 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi’ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürdürülürken, Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi’nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız’ın tahliyesine karar verdi.  

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#DİYARBAKIR#6 Şubat Depremleri#Galeria Sitesi