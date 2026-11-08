×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

88 torbacı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Narkotik Suçlarla Mücadele#Torbacı#Operasyon
88 torbacı yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, sokaklarda tanınmamak için farklı kılıklarda uyuşturucu satan torbacıları teknik ve fiziki takibe aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Torbacılar üzerinden yapılan çalışmada iletişime geçilen uyuşturucu satış ağındaki diğer bağlantılı şüphelileri tek tek tespit eden polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.

82’Sİ TUTUKLANDI

Sokak satıcılarının tüm satış güzergâhlarını ve sokaklarda görevlendirilen sustalı bıçaklı ve muştalı torbacıların adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 88 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 adet tüfek, sustalı bıçaklar ve muştalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, 82 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Narkotik Suçlarla Mücadele#Torbacı#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!