88 torbacı yakalandı

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Torbacılar üzerinden yapılan çalışmada iletişime geçilen uyuşturucu satış ağındaki diğer bağlantılı şüphelileri tek tek tespit eden polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.

82’Sİ TUTUKLANDI

Sokak satıcılarının tüm satış güzergâhlarını ve sokaklarda görevlendirilen sustalı bıçaklı ve muştalı torbacıların adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 88 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız 2 adet tüfek, sustalı bıçaklar ve muştalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, 82 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.