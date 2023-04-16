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88 terörist kaldı hepsi o

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#Süleyman Soylu#İstanbul#Terörist
88 terörist kaldı hepsi o
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da yaptığı ziyaretlerde deprem bölgesi ve terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Deprem bölgesinde 26 bin binanın enkazında arama kurtarma çalışmasının yapıldığını belirten Soylu özetle şunları söyledi: “Deprem bölgesinde 20 bin tuvalet, 10 bin duş alanı yapıldı. 57 bin enkazdan, acil yıkılacak binadan 43 bini yıkıldı ve kaldırıldı. Hatay hariç diğer illerimizin de Ramazan Bayramı’na kadar acil yıkılacak binalarını ve enkazını kaldırmış olacağız. Bayramdan sonra ağır hasarlı binaların yıkımına başlanacak. 1 milyon 747 bin haneye 10 bin liralık yardım yapıldı, 447 bin 448 haneye de taşınma yardımı yapıldı. Hayatını kaybeden 39 bin 689 vatandaşımızın ailelerine de yardım yapıldı.  

100. YILIN ŞANINA

29 Ekim 2023’te Cumhuriyetin 100. yılının şanına Türkiye’nin dağlarında terörist bırakmayacağız. 88 terörist kaldı, hepsi o kadar, bitireceğiz. Ya teslim olacaklar ya da gereğini yerine getireceğiz. Türkiye’de demokrasiyi istismar ederek terörü Türkiye’ye hâkim kılmaya çalışanları taşıyamayız.”

 

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#Süleyman Soylu#İstanbul#Terörist

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