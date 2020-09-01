88. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı

88. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için kısa bir süre kaldı. Takvime göre, ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül’de açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

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ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER

07-09 Eylül 2020 : Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

11 Eylül 2020 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.





İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.