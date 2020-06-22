87. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 87. ÖGG sınav soruları yayımlandı mı?

87. ÖGG sınav sonuçları, sınava giren on binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 87. ÖGG sonuçları hakkında bazı bilgiler

ÖGG sınav sonuçları hakkında vatandaşların araştırması devam ediyor. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı ÖGG sınav sonuçları hakkında detayların 17 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma