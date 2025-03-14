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87 milyon TL'lik 'Büyü bozma' vurgunu: 28 şüpheli gözaltında

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#Sakarya#Büyü#Dolandırıcılı
87 milyon TLlik Büyü bozma vurgunu: 28 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 22:51

Sakarya merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir'de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

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Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.

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#Sakarya#Büyü#Dolandırıcılı

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