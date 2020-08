Dört bir yandan Ayasofya’ya koştular

Ayasofya’da bayram namazı kılmak isteyenler geceden yerlerini aldı. Ayasofya Camisi’nin içine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve milletvekillerinin yanı sıra bin kişi alındı. Yaklaşık 10 bin kişi de namazı caminin önündeki alanda kıldı. Fatih Belediyesi gelenlere tek kullanımlık seccadeler, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Araçların üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alanların da alanı görmesi sağlandı. Bayram duasını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin maşalı okudu. Namazı ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş hutbe için minbere elinde kılıçla çıktı.

PAŞA ÜNİFORMASI İLE GELDİ

İstanbul’da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Zengin bayram namazına Osmanlı döneminde paşaların giydiği üniformayla geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Mehmet Zengin, “65 yaşında ilk defa girdim Ayasofyama. Bundan sonra elimizden geldiğince her cuma buraya geleceğim. Her zamanda atamızın, dedemizin kıyafetlerini giymeye özen göstereceğim. Bugün giydiğim kıyafette bulunan kırmızı nişan şehzadelerin taktığı bir nişan. Her paşada olmayan bir nişan” diye konuştu.

YEREL KIYAFETLİ BOSNALI

Bayram namazı için Bosna Hersek’ten gelen Muhammed Bajic ve beraberindeki 5 kişi yerel kıyafetleri olan fes ve özel işlemeli ceketleriyle namaz kıldı. Bajic duygularını, “Türk ve Müslüman dünyası için önemli bir adım. Haçlılar burayı almak için çok uğraştı ama Türkler buna izin vermedi. Bizler de böyle tarihi bir günü yaşamak için dün Bosna Hersek’ten geldik. Otelimize yerleştik, bayram boyunca İstanbul’u gezmeyi düşünüyoruz” sözleriyle anlattı.

MALEZYA BAYRAĞI AÇTILAR

Malezya’dan gelen 3 kişilik arkadaş grubu da Ayasofya Camisi önünde Malezya bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi. 22 yaşındaki Asyraf Kamaruddin, “Ayasofya’yı yıllar önce ailemle müzeyken ziyaret etmiştim. Şimdi ise bir Müslüman olarak buraya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Türkiye’yi çok seviyorum. Buranın camiye dönüşmesindeki mücadelesini ülkemde takip ettim. Eğer dönüşürse gideceğim diye söz verdim ve geldim buradayım” dedi.

BAYRAM HEDİYESİ

Namazın ardından bayrama özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonlar ile üzerine Ayasofya Camisi işlenmez bez çantalar dağıtıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da çorba ikram etti.

‘AKDENİZ’DE KARARLIYIZ’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’le alakası olmayan bazı ülkelerin, başta Fransa olmak üzere bu bölgeyle ilgili söz söylemeleri ancak bölge ülkelerinin sözlerinin bitmesinden sonra mümkün olabilir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün yetkilerini kullanma konusunda kararlıdır.”

TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ

Şentop, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğiyle ilgili de şu mesajları verdi: “Ermenistan sadece Azerbaycan’la sorunu olan bir ülke değil. Bölge barışını uzun zamandır tehdit eden bir ülke. Azerbaycan’la Türkiye arasında özel bir ilişki var. Biz, ‘Tek millet, iki devlet’ deriz. Azerbaycan’ın üzüntüsü üzüntümüz, sevinci sevincimizdir.”