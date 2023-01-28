86 yaşındaki emekli asker dehşet saçtı: Eşini ve 2 oğlundan birini öldürdü

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Eskişehir’in İnönü ilçesinin Erenköy Mahallesi’nde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Fatma Aslan’ı evde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yenimahalle’ye giden Mehmet Aslan, bir apartmanın ikinci katında oturan oğlu Erol Aslan’ı da evinde tabancayla vurarak öldürdü.



DİĞER OĞLUNU DA ÇAĞIRIP VURDU



Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı da telefon ederek eve çağırdı. Girişte bekleyen Mehmet Aslan, birlikte apartmana girdiği oğlu Osman Aslan’ı da vurup, ağır yaraladı. Apartmandan çıkan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.



Bozüyük Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Aslan, ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Mehmet Aslan, oğlundan önce İnönü ilçesindeki evlerinde eşini öldürdüğünü de itiraf etti. Bunun üzerine bilgi verilen İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, gittiği evde Fatma Aslan’ın cesediyle karşılaştı. Fatma ve oğlu Erol Aslan’ın cenazeleri savcılık incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Osman Aslan ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Mehmet Aslan’ın oğlu Osman Aslan’ı apartman girişinde tabancayla vurarak yaraladığı anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde oğlu ile birlikte içeri giren Mehmet Aslan’ın belinden çıkardığı tabancayla ateş edip, yerdeki bastonunu aldıktan sonra yürüyerek apartmandan çıktığı görüldü.

Bozüyük ilçesinde olayın yaşandığı apartmanın karşısında esnaf olan Hikmet Bozacı, Mehmet Aslan’ın zaman zaman eve kalmaya geldiğini belirterek, “Baba ve oğlu ikisi birlikte geldiler. Osman Bey telefonla konuşurken, babası cebinden silahı çıkarıp bir el ateş ediyor. Sonrasında yaralı yan taraftaki berber dükkanına ‘vuruldum’ diye sığınıyor. Orada bayılıyor. Burada 2 oğlu vardı. İnönü ilçesinde karısını öldürüyor. Sonra buraya geliyor. Burada ikinci cinayeti işliyor. Daha sonra da burada diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. Vuruyor, ondan sonra bir şey olmamış gibi gidiyor” diye konuştu.Mehmet Aslan’ın emniyetteki sorgusu sürüyor.