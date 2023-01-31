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86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü! 3'üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı

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#ESKİŞEHİR#Cinayet#Kayıp
86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü 3üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 16:43

Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşi Fatma’yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol ve Osman Aslan’ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan’ın (86) diğer çocuğu Birol Aslan’ın (56) 10 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, cumartesi günü eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti.

Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı da eve çağırdı. Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi’ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü 3üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı

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Osman Aslan da tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi’nde verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü 3üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı

İŞE GİTMEK İÇİN ÇIKTI, 10 YILDIR KAYIP

Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3’üncü çocuğu Birol Aslan’ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan’dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan’a ulaşılamadığı ifade edildi.

86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü 3üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı

(Birol Aslan)

Yaklaşık 2 yıl önce Birol Aslan’ın eşi Ayşe Aslan ile kardeşi Osman Aslan’ın bir televizyon programına çıktığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. Osman Aslan’ın programda, kardeşi Birol Aslan’ın öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istediği öğrenildi.

86 yaşında eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü 3üncü çocuğunun 10 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı

(Osman Aslan)

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Birol Aslan, halen KAYIP olarak aranıyor.

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#ESKİŞEHİR#Cinayet#Kayıp

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