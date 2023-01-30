86 yaşında dehşet saçmıştı! Bir acı haber daha

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, önceki gün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı ise eve çağırdı.

Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi’ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Babası Mehmet Aslan’ın tabancayla vurarak yaraladığı Osman Aslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilip, yoğun bakıma alındı. Osman Aslan, 3 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Aslan’ın eve çağırarak tabancayla oğlunu yaralaması, apartmanın güvenlik kamerasına da yansımıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

‘İNTİHARDAN VAZGEÇİP, EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEYİ SEÇTİM’

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan'ın, “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı.

Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim.

Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.