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86 yaşında dehşet saçmıştı! Bir acı haber daha

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Polis#Cinayet
86 yaşında dehşet saçmıştı Bir acı haber daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 16:50

ESKİŞEHİR’in İnönü ilçesinde eşi Fatma’yı, Bozüyük ilçesinde ise oğlu Erol Aslan’ı tabancayla vurarak öldüren emekli uzman jandarma Mehmet Aslan’ın (86) apartman girişinde tabancayla ağır yaraladığı diğer oğlu Osman Aslan, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, önceki gün tartıştığı eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü. Evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan’ın evine gitti. Oğlunu da evde vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan’ı ise eve çağırdı.

86 yaşındaki emekli asker dehşet saçtıEskişehir'in İnönü ilçesinde emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fatma Aslan’ı (84), ardından da gittiği Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki oturan 2 çocuğundan Erol Aslan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Diğer oğlu Osman Aslan’ı da eve çağırıp ağır yaralayan Aslan, yürüyerek gittiği durakta otobüs beklerken yakalanıp gözaltına alındı. Mehmet Aslan’ın oğlu Osman’ı silahla yaraladığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için86 yaşındaki emekli asker dehşet saçtı

Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan’ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Bozüyük Adliyesi’ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

86 yaşında dehşet saçmıştı Bir acı haber daha

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Babası Mehmet Aslan’ın tabancayla vurarak yaraladığı Osman Aslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilip, yoğun bakıma alındı. Osman Aslan, 3 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Aslan’ın eve çağırarak tabancayla oğlunu yaralaması, apartmanın güvenlik kamerasına da yansımıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

86 yaşında dehşet saçmıştı Bir acı haber daha

‘İNTİHARDAN VAZGEÇİP, EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEYİ SEÇTİM’

İfadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan'ın, “Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı.

Eşim son dönemde arada kaldığı için bana ‘İkimiz de intihar edip kurtulalım’ dedi hatta ‘Ölürken canım acımasın’ demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, 'Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm' dedim.

86 yaşında dehşet saçmıştı Bir acı haber daha

Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum” dediği öğrenildi.

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#Eskişehir#Polis#Cinayet

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