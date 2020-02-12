86. ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı! EGM ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılan duyurunun ardından erişime açıldı. Adaylar soru ve cevaplara Özel Güvenlik Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden öğrenecek. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.



86. TEMEL EĞİTİM SINAVI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

86. TEMEL EĞİTİM SINAVI B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem ÖGG sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman kimlik bilgileri ile ÖGG sonuçlarını öğrenebilecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma