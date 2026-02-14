Haberin Devamı

VEKİLLERE YAKIŞMADI

(Olaylı yemin töreni) Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin ediyoruz. Milletin iradesinin tecelli ettiği Parlamentoyu, bu tartışmalarla kürsüyü işgal etmek bize yakışmadı, çok saygın milletvekillerine yakışmadı, en önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı.

(Meclis kürsüsüne gelmeden önce neler yaşandı) Biz Meclis kürsüne gelmeden önce, Başkan vekilimiz Bekir Bey’in, arkada bir odası var. Orada bekledik, orası çok samimi bir ortamdı. Bütün siyasi partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri oradaydı. Yani muhabbet ettik, tebrik ettiler. AK Parti’den de tebrik edenler oldu, diğer CHP’lilerden de tebrik edenler oldu.

(İBB soruşturması) İBB soruşturmasında çok ciddi iddialar vardı. Para Kuleleri dosyasıyla ilgili bir inceleme yapıyorduk. Oradaki şahıslar bizim için önemliydi. Daha sonradan bu şahıslar İBB dosyasında yönetici olarak karşımıza çıktı. Aynı şekilde bu şahısları araştırdığımız zaman Beylikdüzü ekibi olduğu, daha sonra da eski Belediye Başkanı Ekrem Bey’le birlikte bir yerlere gelmiş olduğu, özel olarak görev verildiğini, biz bunu fark ettik. Para Kuleleri’nde o görüntülere yansıyan kişiler aslında aynı zamanda dosyanın da ana karakteriydi.

HEDEFİMİZDE BARONLAR VAR

(Yasadışı bahis ve futbolda şike) Yasa dışı bahis belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum sürece de bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Şike soruşturmaları genişleyecek.

(Uyuşturucuyla mücadele) Uyuşturucu ile ilgili biz gerekli adımları attık. İnşallah Adalet Bakanlığı döneminde de elimizden geleni yapacağız. Hedefimizde uyuşturucu baronları var. İstanbul’un kokain haritasını çıkardık.

(86 milyonun Adalet Bakanıyım) 86 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanıyım. Bu makamın sahibi değil, emanetçisiyim. Hakka, hukuka kim ihtiyaç duyuyorsa ben onların yanındayım. Adalet arayan herkese kapım açık. Arkamda bir hoş seda bırakmak istiyorum.

(Mahkemeler şov yeri değil) Gizli tanığa baskı asla söz konusu değildir, Her etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan beraat edecek diye bir algı yanlış. Meclis iradesiyle mahkeme canlı yayınlanabilir. Mahkemeler siyasi şov yeri değil. Biz tek başına gizli tanık beyanına dayanarak bir işlem yapmadık.”

Bakan Gürlek, “Alo Adalet Hattı”nı kuracaklarını da belirterek, “Vatandaşlarımız doğrudan bizlere ulaşacak. Yargıdaki mağduriyetleri en kısa sürede gideceğiz” dedi.