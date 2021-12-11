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‘86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor’

#Ekrem İmamoğlu#Süleyman Soylu#İBB
‘86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üçüncü doz koronavirüs aşısını olduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İBB’de terör örgütüyle bağlantılı 557 kişinin işe alındığı’ iddiası sorulunca şöyle konuştu:

“86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın bu Sayın Bakan’ın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Çünkü terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır. Bu arada kimse gelmedi yani. Ama ben kanunda hakkımı arayacağım. Kişisel haklarıma saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne saldırı üzerinden hukuk önünde hakkımı arayacağım.”

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#Ekrem İmamoğlu#Süleyman Soylu#İBB

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