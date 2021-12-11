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İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İBB’de terör örgütüyle bağlantılı 557 kişinin işe alındığı’ iddiası sorulunca şöyle konuştu:

“86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bakın bu Sayın Bakan’ın yaptığı ilk değil, onlarcasını yaptı. Bekledim ki herhalde gelip onları alacaklar İBB’den. Çünkü terör örgütü üyesi ise bu kişiler, gelip tutuklayacaklardır. Bu arada kimse gelmedi yani. Ama ben kanunda hakkımı arayacağım. Kişisel haklarıma saldırı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne saldırı üzerinden hukuk önünde hakkımı arayacağım.”