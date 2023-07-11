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852 rakımlı tepede komandolardan PKK’ya darbe

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon
852 rakımlı tepede komandolardan PKK’ya darbe
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

KOMANDOLAR, terör örgütü PKK’nın sözde Zap sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu ‘Batman Serzan Mava’ kod adlı terörist Ferit Yüksel’i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Yapılan “teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından, terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağara çekilen fotoğrafı bulunurken güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

2 TERÖRİST DAHA

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde iki PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK#Operasyon

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