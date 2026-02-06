×
HABERLERGündem Haberleri

85 yaşındaki anneannesini dolandıran torun ve suç ortağı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Dolandırıcı#Emekli Maaşı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 00:50

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesinin taşınmazını hileli yollarla üzerine geçirdiği iddia edilen torun ve suç ortağı, "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torununun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin "kandırma" yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü.

Müşteki Semra Şenkaya’ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torun K.Ş. ve suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Ş. ve E.S., "Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

