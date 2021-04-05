MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri85 metrelik bölüm çökmüştü! Yol ulaşıma açıldı
GeriGündem 85 metrelik bölüm çökmüştü! Yol ulaşıma açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

85 metrelik bölüm çökmüştü! Yol ulaşıma açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
85 metrelik bölüm çökmüştü! Yol ulaşıma açıldı

Düzce ile Zonguldak arasındaki D-655 kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, yeni yolu ulaşıma açtı. 

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde 27 Mart tarihinde heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü. Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi. Heyelan olan bölgede trafik akışının sağlanması için alternatif yol çalışmaları başladı.

85 metrelik bölüm çökmüştü Yol ulaşıma açıldı

Karayolları ekipleri, heyelanın olduğu bölgenin yanında fındık bahçeleri içinden yeni yol açarken, yol çalışmaları 1 hafta içerisinde tamamlanarak trafiğe açıldı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada “Heyelan nedeniyle kapanan D-655 Akçakoca-Düzce devlet yolu iki yönlü olarak trafiğe açılmıştır.” denildi.

Diğer yandan heyelan nedeniyle çöken kısımda ise teknik çalışmalar sürüyor. Bu kısmında ise çalışmaların 100 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

85 metrelik bölüm çökmüştü Yol ulaşıma açıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi