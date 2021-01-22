‘85 artı’ aşılanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günkü koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadarki çalışmalarda 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılandı. Aşı programının birinci aşamasında 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için de sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptı. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak” açıklaması yapmıştı. Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından dün sabahtan itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı. Hekim ve uzman sağlık personeli, tam teçhizatlı olarak evlere gidip aşılamaları yaptı.

‘CİDDİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ’

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da 14 Ocak’tan itibaren Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısı yaptıranlarda en çok görülen yan etkileri açıkladı.

Prof. Dr. İlhan, aşıya bağlı çok ciddi yan etkilerin gözlemlenmediğini belirterek, “Şu ana kadar aşıya bağlı yan etkiler nedir diye baktığımızda; en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor” dedi.

‘SIRA 75-79 YAŞ GRUBUNDA’

Türkiye’nin iyi bir aşılama seviyesi yakaladığını kaydeden İlhan, şöyle devam etti: “Birkaç gün içinde aşılama 80-84 grubu, 75-79 yaş grubu gibi aşağıya doğru devam edecek ve 65 üzeri büyüklerimizin aşılanması tamamlanacak. Sonrasında ikinci grup başlıyor. İkinci grup dediğimiz yaş kriterine göre, 50-64 yaş arası olanlar, burada da aynı şekilde sıralama ile gidecek. Onun yanı sıra hizmet önceliği olan askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim elemanlarımız, gıda sektöründe çalışanlar gibi gidecek. Şu an geldiğimiz aşamada 1 milyonun üzerinde bir aşı gerçekleştirdik. İyi bir aşılama seviyesi yakaladık.”

116 KEZ MAŞALLAH





Ankara’nın Çankaya ilçesinde oturan 116 yaşındaki iki vatandaşa aşıları evlerinde yapıldı. Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan (fotoğrafta) ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı” denildi.

ECZACILAR DA BAŞLADI

Eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına da dün başlandı. Buna göre, Türk Eczacıları Birliği’nden Bakanlığa iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurt dışından İlaç Temin Birimi personeli, eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemleri Bakanlık’ça yapıldı. Artık ikinci parti Çin’den gelecek aşılar bekleniyor. Aşıların 25 Ocak itibariyle gelmesi tahmin ediliyor. (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)