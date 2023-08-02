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84 yaşındaki adam, 80 yaşındaki eşini bıçakladı

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#Uşak#Uşak Haberleri#Kadına Şiddet
84 yaşındaki adam, 80 yaşındaki eşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 14:30

Uşak'ta aralarında çıkan tartışma sonucu 84 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın ağır yaraladı.

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Olay, Uşak merkez Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız başlarına yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan Y.A., eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

84 yaşındaki adam, 80 yaşındaki eşini bıçakladı

YAŞLI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşini bıçaklayan Y.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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84 yaşındaki adam, 80 yaşındaki eşini bıçakladı

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#Uşak#Uşak Haberleri#Kadına Şiddet

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