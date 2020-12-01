84 parça tarihi eserle yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Köyceğiz ilçesinde yaşayan M.K.'nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. M.K.’yi 3 gün süreyle teknik ve fiziki takibe alan ekipler, bugün saat 05.00 sıralarında operasyon düzenledi. M.K.'nin evinde yapılan aramalarda dolap ve çekyat içine gizlenmiş 76 sikke, 1 yaprak desenli toplam 3 metal obje, 3 yüzük, 1 metal renkli temren ok ucu, üzerinde motifler bulunan 1 obje, 1 madeni taş ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki toplam 84 parça, muhafaza altına alınarak incelenmek üzere Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polisteki ifadesinde eserlerin ailesinden kalma parçalar olduğunu öne sürdü. M.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.