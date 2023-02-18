84 bin yıkılacak bina var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte Adana’da depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Adana 112 Acil Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, bir taraftan geçici barınma alanlarını inşa ettiklerini diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını 7 bin 328 personel ile 11 ilde sürdürdüklerini belirtti. Kurum, şu bilgileri verdi:

“Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adana’mızda 148 binada 1602 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik.

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EN BÜYÜK AFET KONUTU ÇALIŞMASI

Asrın felaketinden sonra 11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu çalışmasını başlatıyoruz. İnşallah mart ayında 30 bin konutun dönüşümünün temellerini atarak inşa, imar ve yeniden ihya sürecimizi başlatacağız. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle ve okullarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını 1 sene içinde teslim edeceğiz.”