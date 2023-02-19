830 bin binada hasar tespit çalışması! 105 bin bina ağır hasarlı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibi ile deprem bölgesinde çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi de değerlendirilerek, gerekli eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

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DEPREMDE 20 BİN 662 BİNA YIKILDI

Ekipler, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde incelemede bulundu. Bu kapsamda 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin; acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin hasarsız olduğu saptandı.

87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı. Ayrıca depremde; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplamda 20 bin 662 binadaki 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi. (DHA)