Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)
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83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
MERSİN'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki Fatma Atılgan, evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Atılgan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan eve balkondan girdiğinde Atılgan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Fatma Atılgan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
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