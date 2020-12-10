MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
GeriGündem 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 83 yaşındaki Fatma Atılgan, evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Atılgan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapısı kilitli olan eve balkondan girdiğinde Atılgan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Fatma Atılgan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle