83 yaşındaki depremzede kadın, istediği pasaporta kısa sürede kavuştu

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‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde ev ziyaretlerinde bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Elif Tunç ile karşılaştı. Yakınlarının yanında yaşayan depremzede Elif Tunç, yurt dışına çıkabilmek için Vali Gündüzöz’den pasaport talebinde bulundu. Vali Gündüzöz’ün girişimleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile Tunç’un pasaport isteği kısa sürede sonuçlandı. Muş'tan getirilen ‘Gezici Kayıt Terminali Adreste Nüfus Hizmeti’yle başvurusu alınan Elif Tunç’un pasaportu, Ankara’dan çıkartılarak Nurhak’a gönderildi. Pasaportu teslim alan Vali Gündüzöz, ilçe merkezine bağlı Seyitaliler Mahallesi’nde ikamet eden Elif Tunç’u yeniden ziyaret etti. Pasaportu teslim eden Vali Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da selamını iletti.

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Pasaportunun çıkarılmasına duygulanan Elif Tunç, “Hoş sefa geldiniz, eksik olmayın, sağ olun. Allah razı olsun, noksanlık vermesin Allah. Ellerinize sağlık, çok sağ olasınız. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.