Ä°brahim Polat'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberi verilmeyen yaÅŸlÄ± kadÄ±n, karantina sÃ¼resini geÃ§ireceÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n evinde evlat acÄ±sÄ±na katlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â AyÅŸe Polat, "Bir oÄŸlum sigaradan Ã¶ldÃ¼ ama virÃ¼s bahane oldu. Ã‡ok sigara iÃ§erdi. Bir diÄŸer oÄŸlum Ä°brahim Polat ise gÃ¼nlerdir yoÄŸun bakÄ±mda yatÄ±yor, durumundan haberim yok" dedi.

AyÅŸe Polat'Ä±n Ä°stanbul'da birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu Kemal Polat, koronavirÃ¼s nedeniyle geÃ§en ay yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Polat, oÄŸlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nÄ±n Akseki ilÃ§esine geldi. Kemal Polat burada topraÄŸa verilirken, AyÅŸe Polat yÃ¼ksek ateÅŸ ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Manavgat Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kadÄ±na yapÄ±lan koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Hipertansiyon hastasÄ± olan AyÅŸe Polat, yoÄŸun bakÄ±mda tedaviye alÄ±ndÄ±. EÅŸini de 17 yÄ±l Ã¶nce zatÃ¼rreden kaybeden Polat, 20 gÃ¼nlÃ¼k tedavinin ardÄ±ndan hastalÄ±ÄŸÄ± yenerek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu ve hastaneden alkÄ±ÅŸlar arasÄ±nda dÃ¼n taburcu edildi.

KÃœÃ‡ÃœK OÄžLUNUN Ã–LDÃœÄžÃœNDEN HABERSÄ°Z

Polat, karantina sÃ¼resiniÂ Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esinde yaÅŸayan kÄ±zÄ± EmiÅŸ GÃ¼ven'in evinde geÃ§irecek.Â Evin demir parmaklÄ±klarla Ã§evrili balkonuna Ã§Ä±karak zaman geÃ§iren AyÅŸe Polat'Ä±n diÄŸer oÄŸlu Ä°brahim Polat'Ä±n da Ä°stanbul'daki bir Ã¶zel hastanede geÃ§en ay koronavirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden habersiz olanÂ AyÅŸe Polat, oÄŸlu Kemal Polat'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ise gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla anlattÄ±.Â OÄŸlunun Ã§ok sigara iÃ§tiÄŸini bu nedenle akciÄŸerlerinin bÃ¼yÃ¼k oranda zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen gÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± anne, "OÄŸlum sigaradan Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sigara iÃ§iyordu, kalbinde de pil takÄ±lÄ±ydÄ±. VirÃ¼s bahane oldu. Sigara iÃ§enlerde virÃ¼s daha etkili oluyor. Bir diÄŸer oÄŸlum Ä°brahim Polat ise gÃ¼nlerdir yoÄŸun bakÄ±mda yatÄ±yor durumundan haberim yok" dedi.

'AÃ‡ DURUN AMA EVDE YATIN'

Ä°ÅŸtahsÄ±zlÄ±k ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye gittiÄŸini ve koronavirÃ¼s teÅŸhisi konulduÄŸunu ifade eden AyÅŸe Polat, "Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyileÅŸtim. Ä°brahim Polat oÄŸlum da hastanede yatÄ±yor ondan hiÃ§ haberim yok. GenÃ§ler canlarÄ±nÄ±n kÄ±ymetini bilirse dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nlar. AÃ§ durun evinizde yatÄ±n ama dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±n" diye konuÅŸtu.

Â