83 milyonu İstiklal Marşı'na davet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs salgını nedeniyle tatil kararı alan Meclis’teki geleneksel 23 Nisan kutlamalarına ilişkin tören programını açıkladı. Şentop, kabul töreni ve akşamki resepsiyon dışındaki programların salgına yönelik önlemlere dikkat edilerek yapılacağını duyurdu.

DAHA AZ KATILIMLI TÖREN

Akşam da vatandaşların evlerinin balkonlarından topluca İstiklal Marşı’nı okumaları önerisinde bulunan Şentop, kendisinin de bu etkinliğe Meclis bahçesinden katılacağını bildirdi. Şentop, 23 Nisan’da programın önceki yıllardaki gibi sabah Meclis’te Atatürk Anıtı’nda başlayacağını ardından Anıtkabir ziyareti ve ilk Meclis binası ile Genel Kurul’daki özel oturum ile süren programların yapılacağını kaydetti. Bu etkinliklerde, salgın önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske dahil önlemlere dikkat edileceğini belirten Şentop, “Parti grupları ile de görüştüm daha az sayıda kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak” dedi. Kabul töreni ile akşamki resepsiyonun ise iptal edildiğini belirten Şentop, bunun yerine aynı akşam aynı anda aynı heyecanın yaşanacağı bir önerisinin olduğunu belirterek şöyle dedi:

“23 Nisan akşamı saat 21.00’de bütün Türkiye evlerimizden balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuyalım diye bir önerimiz olmuştu. Bunu tekrarlıyorum, 23 Nisan akşamı saat 21.00 de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibarıyla İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım."