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ANKARA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘İnşallah HDP'yi kapatacağız’

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‘İnşallah HDP'yi kapatacağız’

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te “fezlekelerin önünü açmak suretiyle yargı yolunu başlatacaklarını, tarafsız ve bağımsız karar neyi gerektiriyorsa bunu da hayata geçireceklerini” söyledi.

Özkan basın toplantısında özetle şöyle konuştu: “HDP’ye oy verenler, bu partinin sırtını Kandil’e dayaması için oy vermiyor. Bu ülkede kardeşçe, barış, huzur içinde yaşayalım diye verdi. Bunun için biz inşallah milletimizin nezdinde HDP’yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir.” ◊ ANKARA

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