83 milyon fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülük ettiği ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl Türkiye’deki 81 il ve 922 ilçenin yanı sıra 70 ülkede yapıldı. Tüm Türkiye ve yurtdışında saatler 11.11’i gösterdiğinde fidanlar toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Günü’nde toplam 83 milyon fidan dikildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi’nde yapılan fidan dikim programında “Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak” dedi.





Milli Ağaçlandırma Günü, İstanbul’da fidan dikme bayramına dönüştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın öncülüğünde çoğu öğrencilerden oluşan bir grup, Arnavutköy Tayakadın’da bir araya geldi. Kentin çeşitli yerlerinde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu.