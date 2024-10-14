×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

82 yaşındaki emekli öğretmen dehşet saçtı: Kedi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Kedi Kavgası#Sivas
82 yaşındaki emekli öğretmen dehşet saçtı: Kedi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 11:23

Sivas'ta psikolojik sorunları olan emekli bir öğretmen tarafından silahla göğsünden vurulan Yasin Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay, dün Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 82 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Yıldırım, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y. ise ayağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba N.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

82 yaşındaki emekli öğretmen dehşet saçtı: Kedi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan V.O. kısa bir süre sonra polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

82 yaşındaki emekli öğretmen dehşet saçtı: Kedi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Kedi Kavgası#Sivas

BAKMADAN GEÇME!