82 yaşındaki emekli öğretmen dehşet saçtı: Kedi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre olay, dün Ece Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 82 yaşındaki emekli öğretmen V.O., kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Yıldırım, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y. ise ayağından yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba N.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan V.O. kısa bir süre sonra polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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