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82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi

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#Çete#Konya#Konya Haberleri
82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 11:40

Konya'da ev ve iş yerlerini gasp eden suç örgütü düzenlenen operasyonla çökertildi, 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde vatandaşların ev ve iş yerlerini gasp eden suç örgütü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Bastonuyla adliyeye sevk edilen çetenin lideri olduğu ileri sürülen 82 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde birçok vatandaşın evlerini ve iş yerlerini hukuksuzca ele geçiren, Canpolatlar olarak bilinen suç örgütüne Konya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

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82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi

Düzenlenen operasyonda, 82 yaşındaki Neşet C., Ekrem C. (52), Tahsin C. (47), Ahmet C. (22), ve S.C. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında nitelikli yağma suçundan adli işlem başlatılırken çetenin en büyüğü ve suç örgütünün lideri olduğu öğrenilen Neşet C.'de bastonuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıld

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#Çete#Konya#Konya Haberleri

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