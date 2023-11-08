82 öğrenci hastanelik olmuştu...Yemek firmasına ceza kesildi

Haberin Devamı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Ballıca Kampüsü’ndeki yemekhane ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 19 Mayıs Yurdu yemekhanelerinde yemek yiyen üniversite öğrencileri bir süre sonra fenalaşmış, toplam 82 öğrenci mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile hastanelere başvurmuştu. Zehirlenme şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerden 47’si KYK’da, 35’i ise SAMÜ yemekhanesinde yemek yediği bilgisini vermişti.

KANUNA AYKIRILIKTAN CEZA

Olayın duyulmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemekhanelerden ve sudan numune aldı. Alınan numunelerde yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ancak SAMÜ Ballıca Kampüsü Yemekhanesine yemek tedariki yapan bir özel firmanın, sözleşmede 72 saat numune saklama zorunluluğu olmasına rağmen 24 Ekim’deki öğle yemeğinin numunesini yetkililere teslim etmediği öğrenildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneleri teslim alamadıklarına dair tutanak tuttu. Tutanak neticesinde firmaya "gıda kaynaklı hastalık" şikayetlerine istinaden "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na aykırılık" gerekçesiyle 18 bin 449 TL idari para ceza yazıldı.

Haberin Devamı

SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Kesgin ise ilgili kurumla irtibata geçtiklerini, yemek firmasının numuneleri elinde tuttuğunu ve gerekli itirazları yapacağını kendilerine ilettiğini söyledi.