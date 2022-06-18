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82 gün sonra acı haber

#Cinayet#Düğün Salonu#Fatih Demir
82 gün sonra acı haber

İstanbul'da 2 buçuk aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Silivri'de birlikte yemek yedikleri Fatih Demir'i öldürüp kır düğün salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.

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Bir yakını Esenyurt’ta yaşayan ve tekstilde çalışan Fatih Demir’in (31) 24 Mart 2022 günü saat 13.30 sıralarında bir arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan başvurunun ardından Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

TELEFONU KAPANDI

Yapılan araştırmadaki iddialara göre, Silivri’deki bir kır düğün salonunu işleten İlhan Ç. (31) ve kardeşi Kurban Ç., (38) kiraladıkları araçla 24 Mart 2022 günü Esenyurt’a gelerek Fatih Demir’i evinden aldılar. Daha sonra birlikte Silivri’de işlettikleri düğün salonuna gittiler. Demir’in cep telefonu burada saat 22.00’da kapandı. İlhan ve Kurban Ç. kardeşler saat 23.00 sıralarında kiraladıkları araçla Esenyurt’a geldi. İki kardeş, Demir’in cep telefonunu evinin yakın bir noktasına attıktan sonra Kurban Ç’nin Selimpaşa’daki evine gitti. Bu bilgilere ulaşan polis İlhan Ç. ve kardeşi Kurban Ç’yi telefon dinlemesine aldı. Yapılan dinlemenin ardından da ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda operasyon başlatıldı.

KAZI YAPILDI

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Operasyonda, 15 suç kaydı olan İlhan Ç., 16 suç kaydı olan kardeşi Kurban Ç. ve düğün salonunda garson olan 15 suç kayıtlı Hakan G. (20) gözaltına alındı. Baskın yapılan 4 adresteki aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile fişekler ele geçti. Polis Emniyet’te şüphelileri sorguya aldı. Geçen salı günü polis kadavra köpeği ile arama çalışması yapılırken polisin dikkatini yeni kazılmış bir alan çekti. Bu alan kepçeyle kazıldığında Fatih Demir’in cesedi bulundu. Silahla öldürüldüğü belirlenen Demir’in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Emniyet’te sorguları tamamlanan 3 kişi de adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin polisten kaçmaya çalıştıkları görüntüleri de ortaya çıktı.

 

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#Cinayet#Düğün Salonu#Fatih Demir

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