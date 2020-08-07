82/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-B Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

82/1-b trafik cezası, şehirlerarasında bulunan akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmayan işletmelere kara yolları trafik kanunu gereğince kesilen ceza türüdür. Bu yasağa uymayan işletmelere Karayolları Trafik Kanunu gereğince verilen cezadır.

Madde 82/1-B Trafik Cezası Ne Kadar?

82/1-b trafik cezası, 2019 yılında 235 TL iken 2020 yılında ise 53 TL zam yapılarak 288 TL olmuştur. İdari para cezalarında cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme yaptığınız taktirde erken ödeme indiriminden faydalanarak %25 indirim daha az ödeme şansı elde edebilirsiniz. Bu indirimden yararlandığınız taktirde 288 TL yerine 176,5 TL ödeme yapma imkanı yakalayabilirsiniz.

82/1-B Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

82/1-b trafik cezası ceza puanı, 20’dir. Trafik cezası aldıkça ceza puanı yükselir. 100 ceza puanını dolduran sürücülerin 2 ay boyunca ehliyetine el konulur. Ceza puanları silinmez ama 1 sene sonra önceki senenin ceza puanları da hesaplamaya dahil edilmez.