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HaberlerGündem Haberleri82/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

82/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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82/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Trafik kuralları güvenliği sağlamak amaçlı konulan kurallardandır. Bu kurallar Türk Trafik Kanunları gereği konulur. Her kuralın kendi içinde bir maddesi ve cezası vardır. Cezalar kendi içinde ikiye ayrılır; idari para cezası ve hapis cezası olarak. İdari para cezası olarak uygulanan maddelerden biri de 82/1-a maddesidir. 82/1-a cezası ne kadardır? 82/1-a cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 82/1-a cezası indirimli ödenebilir mi? 82/1-a cezası nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

82/1-a maddesi, trafik kazası sonrasında sağlık kuruluşuna bilgi aktarmamanın yasak olduğunu belirten bir maddedir.

 82/1-a Cezası Ne Kadardır?

 Kaza sonrasında herhangi bir sağlık ekibine haber vermeyen sürücüye 288 lira idari para cezası kesilir.

 82/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

 Bu maddeden ötürü ceza alan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

 82/1-a Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

 Cezayı 15 gün içinde ödeyen kişiler 216 lira olarak indirimli ödeme yapabilir.

 82/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

 82/1-a cezasını internet kanalları aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Bunun dışında PTT ve atm ile de ödeme yapabilirsiniz.

 

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