82/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

82/1-a maddesi, trafik kazası sonrasında sağlık kuruluşuna bilgi aktarmamanın yasak olduğunu belirten bir maddedir.

82/1-a Cezası Ne Kadardır?

Kaza sonrasında herhangi bir sağlık ekibine haber vermeyen sürücüye 288 lira idari para cezası kesilir.

82/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?

Bu maddeden ötürü ceza alan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

82/1-a Cezası İndirimli Ödenebilir mi?

Cezayı 15 gün içinde ödeyen kişiler 216 lira olarak indirimli ödeme yapabilir.

82/1-a Cezası Nasıl Ödenir?

82/1-a cezasını internet kanalları aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Bunun dışında PTT ve atm ile de ödeme yapabilirsiniz.