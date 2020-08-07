82/1-A Trafik Cezası nedir? Madde 82/1-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kuralları güvenliği sağlamak amaçlı konulan kurallardandır. Bu kurallar Türk Trafik Kanunları gereği konulur. Her kuralın kendi içinde bir maddesi ve cezası vardır. Cezalar kendi içinde ikiye ayrılır; idari para cezası ve hapis cezası olarak. İdari para cezası olarak uygulanan maddelerden biri de 82/1-a maddesidir. 82/1-a cezası ne kadardır? 82/1-a cezası ehliyete kaç puan olarak yansır? 82/1-a cezası indirimli ödenebilir mi? 82/1-a cezası nasıl ödenir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
82/1-a maddesi, trafik kazası sonrasında sağlık kuruluşuna bilgi aktarmamanın yasak olduğunu belirten bir maddedir.
82/1-a Cezası Ne Kadardır?
Kaza sonrasında herhangi bir sağlık ekibine haber vermeyen sürücüye 288 lira idari para cezası kesilir.
82/1-a Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Bu maddeden ötürü ceza alan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.
82/1-a Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Cezayı 15 gün içinde ödeyen kişiler 216 lira olarak indirimli ödeme yapabilir.
82/1-a Cezası Nasıl Ödenir?
82/1-a cezasını internet kanalları aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Bunun dışında PTT ve atm ile de ödeme yapabilirsiniz.
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