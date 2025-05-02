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81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük! İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

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#Edirne#Köpek#Köy
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 10:37

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde Fahrettin D. (81), köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vurdu. Kahvehanesinde baktığı 5 aylık köpeği Bobi'yi kanlar içerisinde bulan işletmeci Kazım Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hayvanı komşu Ömeroba köyünde gelen Fahrettin D.’nin darbettiğini gördü. Özen, "Kendisini çağırdım, Neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulüm ediyor burada" dedi.

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Lalapaşa’ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı 5 aylık Bobi isimli köpeğinin darbedildiği haberini aldı. Köpeğini kanlar içerisinde bulan Özen, olayın ardından iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

Özen kayıtlarda, komşu köy Ömeroba'dan gelen Fahrettin D.’nin, kıraathanenin kullanılmayan bölümüne girip köpeği bastonuyla darbettiğini gördü.

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81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

Olayın ardından köye yeniden gelen Fahrettin D.’ye neden köpeğini darbettiğini sorduğunu söyleyen Özen, cevap alamadığını belirtti. Özen, "Ben köpeğe vurduğunu arkadaşlardan öğrendim.

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81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

Akşam geldiğinde kendisine de sordum, kamera kayıtlarına baktım, köpeğin hiçbir suçu olmadığını gördüm. Hatta kendisini de çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada" dedi.

81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

 

'SÜTLE, EKMEKLE BESLEDİK'

Kahvehane çalışanı Yavuz Gündağ da köpeğin bağırışıyla olayın farkına vardıklarını belirterek, "Biz köpeğin çığlığıyla olayın farkına vardık asıl. Gelip kamerayı kontrol ettik. İlk başta giriyor kapıyı kapatıyor ve ardından bastonuyla köpeğe vurmaya başlıyor. Etrafı gezip yakalamaya çalışıyor, iki üç kez daha vuruyor. Sonra bir bidonun arkasına sıkıştırıyor ve kafasına vuruyor. Bu köpeğe biz sürekli burada bakıyoruz. 5 aydır bizde kalıyor.

81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

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Yılbaşından beri bakıyorum, büyüttüm, süt verdim, ekmek verdik. Ben ilk gördüğümde görüntüleri çok kızdım. Yapan kişiye de vurmak istemedim, vursaydım suçlu duruma düşecektim" diye konuştu.

81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

'İÇERİDE KÖPEĞİ DÖVÜYORDU'

Köylülerden Veli Koşucu da olaya çok üzüldüklerini belirterek, "Ocakta çalışırken köpeğin çığlığını duyduk. Baktım içeride kendisi köpeği dövüyordu. Köpeğin kendisinin yemeğini yediği için dövdüğünü söyledi. Ben de köpeğin öyle bir şey yapmayacağını, bizim zaten beslediğimizi söyledim" dedi. 

81 yaşındaki adamdan dehşete düşüren kötülük İşletmeci kamera görüntülerine bakınca gözlerine inanamadı

 

 

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#Edirne#Köpek#Köy

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