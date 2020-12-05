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Haber Giriş: 05.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

81 kilometrelik Ağrı-İran sınır duvarı bitti

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81 kilometrelik Ağrı-İran sınır duvarı bitti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından projeye ait fotoğrafları da paylaşarak, “Şükür. Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi. Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı. Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilere, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize, terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik görevlilerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

81 kilometrelik Ağrı-İran sınır duvarı bitti

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