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81 kente ölüm kargosu

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#Yılbaşı#Sahte İçki#Operasyon
81 kente ölüm kargosu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Yılbaşı için 81 kentteki eğlence merkezlerine kargo ile gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin litre etil alkol ve 400 şişe sahte içki, düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

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Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde sahte içki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, önceki gün çok sayıda tekel bayisi ile depolarına baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin litre etil alkol, 2 bin 698 içki kiti, 400 şişe sahte içki, bin 700 içki etiketi, bin içki kutusu, bin 500 içki şişesi kapağı, 150 boş içki şişesi, 20 bin 580 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.T., E.Ç., A.Ç., O.D. ve M.K. gözaltına alındı. Üretilen sahte içkilerin yılbaşı için 81 kentteki eğlence mekânlarına kargo ile gönderilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

711 OPERASYON YAPILDI

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’da 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında 711 Operasyon düzenlendiği, 843 kişiye adli işlem yapıldığını ve 94 kişinin tutuklandığını belirtti. Operasyonlarda 100.5 ton alkollü içki ve 334 ton alkol ele geçirildi. İstanbul’da son olarak Bakırköy ve Esenler’de düzenlenen baskınlarda ise 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka ele geçirildi.

 

 

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#Yılbaşı#Sahte İçki#Operasyon

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