81 ille sağlık zirvesi: Temaslıları kontrol edin

Fahrettin Koca toplantıda pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. İlk olarak kontrol edebilir olmak gerekiyor” dedi. Koca, ikinci olarak gelen hastanın erken dönemde hızla tanısının konulmasının, yatırılması gereken hastanın ise servise veya yoğun bakıma alınmasının önemli olduğunu bildirdi. Koca, eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hastanın ise derhal eve gönderilip orada izolasyonunun sağlanması gerektiğini kaydetti.

KORUYUCU MASKEDE SORUN OLMAMALI

Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim. Yani, yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hastanın yoğun bakımda, serviste takip edilmesi gereken hastanın da ilk planda serviste takibi son derece önemli. Entübasyon safhası ne kadar uzatılabilirse, bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum.”

PROF. DR. ATEŞ KARA’DAN ‘İYİ HABER’

Prof. Dr. Ateş Kara da sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada” mesajını yayımladı.

KORONADAN CAN KAYBI 574 OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre, dün 73 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 574’e yükseldi.

Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre, 20 bin 65 test yapıldı, 3 bin 135 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 27 bin 69 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entübe hasta sayısı da 935’e yükseldi. Dün 256 hasta daha iyileşirken, toplam bin 42 kişi taburcu edilmiş oldu. Bakan Koca paylaşımında, “Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız bini geçti. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.