81 ile yazı gönderildi | Bakan Gürlek duyurdu: Çocuklarımızı koruyacağız

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda bugün, 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik.

Başsavcılıklarımızdan;

- Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini,

- Dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını,

- Gerekli hâllerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını,

- Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını,

- Suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması hâlinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini,

- Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını,

- İlgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik.

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Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz.

Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz.

Ailemizi koruyacağız.

Çocuklarımızı koruyacağız.

Geleceğimizi koruyacağız!