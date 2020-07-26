81 ile bayram talimatı: Kara noktalara ‘yıldızlı’ denetim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine, “2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu talimat gönderildi. Talimatta, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda Bakan Soylu başta olmak üzere tüm yetkililerin denetimleri yerinde inceleyeceği belirtildi.

GENERALLER TEBDİLİ KIYAFET

29 Temmuz-4 Ağustos 2020 tarihleri arasında 24 saat denetim yapılacak. Ülke genelinde 162 bin 832 polis ve jandarma görev alacak. En çok kaza yaşanan ‘kara noktalar’da trafik tedbirlerinin yanı sıra 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettişi, emniyet genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görev yapacak. Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli generaller de tatil süresince alınan tedbirleri yerinde inceleyecek. Görevde bulunanlar görev yerlerinde, izinde olanlar ise izinini geçirdiği yerde resmi veya sivil kıyafetle denetim yapacak.

1.233 SAAT DRON UÇACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından havadan da denetimler yapılacak. 14 ilde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1.233 saat dronla uçulacak.