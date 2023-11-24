81 ilden öğretmenler Meclis'te... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmen, insanı oluşturan en temel unsurlardan biri

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İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Goethe'nin dediği gibi Öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir. Öğretmenler esas itibarıyla, ülkemizin 2. asrı hedeflerine yönelik mücadelemizin en temel. Öğretmenlik insan yapan insandır" İnsanı oluşturan en temel unsurlardan bir tanesidir. Hepimiz şöyle hayatımıza baktığımız zaman, ilk başta ilköğretim öğretmenlerimizin daha sonra diğerlerinin bizlere sunduklarını, onlara hayır dualar ettiğimizi biliyoruz.

Ayrıca öğretmen sadece eğitim alanındaki gelişmesiyle değil. Öğrencilere küçük yaşlardan itibaren verdiği toplumun içerisinde toplumun geleceğini inşa edecek kişileri yetiştirir. Sağlıklı toplumun en başlıcasıdır. Eğitim alanının en değerli unsuru olan öğretmenlerimizi bir kez daha minnetle selamlıyoruz.

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"DÜNYADA 50 MİLYONA YAKIN ÇOCUK İŞÇİ..."

Bugün gerçekten dünyada eğitim alanında çok konuşulan bir alandır eğitim. Dünyada eğitim teknolojileri bakımından, okullaşmaların yükselmesi bakımından fevkalede bir yere geldiğimizi biliyoruz. Dünyada 50 milyona yakın çocuk işçi, okullarda olması gereken yaşlarda ağır işlerde ya da tarlalarda çalıştırılmaktadır.

Aynı şekilde savaş ve çatışma bölgelerinde gencecik çocukların ellerine ölüm makinaları verilerek lejyoner gibi savaş alanlarına sürülmesi bir gerçektir. Çocuklar sınıflara dahi sokulmadan bilgisayar üzerinden en çağdaş eğitim verilirken diğer yanda yazı yazabilecek kara tahtanın olmadığı çocuklar vardır.

Büyük bir haksızlığın dünyada yaşandığı başka bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Öğretmenler günü vesilesiyle özel bir tebriği Filistinli öğretmen kardeşlerimiz için yapmalıyız. Elimdeki rakamlar Filistin eğitim bakanlığının rakamlarıdır. Eğitimden bahsediyoruz, bu çocuklar okul çağında olması gerekirken başlarına evleri yıkılmış, 3 bin 247 Gazze'li çocuk hayattan koparılmıştır.

"GAZZE'DEKİ OKULLARIN %85'İ TAMAMEN YIKILDI"

Koca koca laflarla insanlıktan bahsedenler şu rakamları önlerine alsınlar da insanlığın nasıl katledildiğini görsünler. Bu katliamlarda 190 öğretmen hayatını kaybetmiştir. 47 günlük süre içerisinde Gazze'de 269 okula saldırıda bulunmuş, %85'i tamamen yıkılmıştır.

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Eğitim sadece geçlerimize ve çocuklarımıza bilgileri öğretmekten ibaret değildir. Eğitim sadece okullarda verilen bir bilgi de değildir. Eğitimin hayat boyu sürdüğünü anlatmak isterim. Eğitim toplumu inşa eden süreçlerdir. Eğitim okumak, bilmek ve anlamaktan oluşan 3 kademeli bir süreçtir. Kimileri yazının buluşmasıyla başladı. İnsanlar önce okumak, onları alfabeye döküp ilerlemeler kaydetti. Sadece 1 asır önceye gittiğimiz zaman Türkiye’de halkımızın okur yazar hale getirilmesi çabasıydı. Türkiye’de artık okur yazar olmak artık sorun halinden çıkmıştır.

İnsanın nesneleri bilmesi, dünyayı bilmesi, kendisini bilmesi ve yaratanını bilmesi bilmek unsurlarından en önemlisidir.