81 ilden gençler Meclis’te

Şentop, gençleri Meclis’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Şentop, 100 yıl öncesinin Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si arasında önemli farklar bulunduğunu, bugünün Türkiye’sinin nüfusunun kayda değer oranının genç ve yetişmiş bir nüfus olduğunu, bu genç nüfusun Türkiye’nin en büyük dayanağı olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı, “Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, onların iyi mühendis, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık hisseden, aidiyet hisseden insanlar olması lazım” dedi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, “Ne o gün Samsun’da yakılan istiklal meşalesi sönmüş ne de milletimizin ruhunda, gönlünde Milli Mücadele ruhu son bulmuştur” mesajını verdi.

Denizlerde de bugün Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donatılmış tekneler bayram coşkusuna ortak olacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara