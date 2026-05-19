81 ilden gençler Anıtkabir'de: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs milleitmizin esaret karşı baş kaldırdığı yeniden şahlanışın adıdır. Türkiye'nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."