×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

81 ilden gençler Anıtkabir'de: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#19 Mayıs#Atatürk#Gençlik Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 09:15

Anıtkabir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen gençlerin katıldığı tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Bak "Kurtuluş'un ilk adımı olan 19 Mayıs milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır." dedi.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.

Gözden KaçmasınAtatürk’ü adım adım fotoğrafladılar... Objektifin ardındaki 6 kahramanAtatürk’ü adım adım fotoğrafladılar... Objektifin ardındaki 6 kahramanHaberi görüntüle

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

81 ilden gençler Anıtkabirde: 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs milleitmizin esaret karşı baş kaldırdığı yeniden şahlanışın adıdır. Türkiye'nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun."

Haberle ilgili daha fazlası:
#19 Mayıs#Atatürk#Gençlik Bayramı

BAKMADAN GEÇME!