81 ilden 81 öğrenciyle Samsun’a gidiyor: TCG Anadolu Milli Mücadele rotasında

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği organizasyonda 81 ilden 81 genç, kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileriyle birlikte TCG Anadolu gemisiyle Samsun’a gitti. “TCG Anadolu ile Mavi Vatan’da İstanbul’dan Samsun’a Milli Mücadele Yolculuğu” adı verilen etkinlik için İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda tören gerçekleştirildi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, kara, hava, deniz harp okullarının öğrencileri ile 81 ilden gelen 81 genç katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, özetle şunları kaydetti:

19 MAYIS RUHU

“İstanbul’dan Samsun’a uzanacak bu eşsiz yolculuk, bir asır önce kurtuluş mücadelesini başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu günümüzde yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu yıl Gençlik Haftası’nı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayimizin en büyük başarılarından biri olan TCG Anadolu ile taçlandırıyoruz. 81 ili temsilen bu seyahate katılacak gençlerimiz, bu tarihi yolculukla 19 Mayıs ruhunu yeniden canlandırırken aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine olan inancımızı da temsil edecektir. Bugün başlayacak bu yolculuk, 19 Mayıs’ta Samsun’da sona erecek ve burada teslim edeceğimiz bayrağımızı oradaki gençlerimizle teslim alacağız.”

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Deniz Harp Okulu öğrencilerine Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru’nun resmini Samsun’a götürmek üzere teslim etti. (AA)

NEW YORK’TA TÜRK BAYRAĞI GÖNDERDE

ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı göndere çekildi.

New York’ta Bowling Green Association Derneği’nin organizasyonu ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun (TADF) desteğiyle Wall Street bölgesindeki meşhur boğa heykelinin de bulunduğu Bowling Green Park’ta “42. Geleneksel New York Türk Yürüyüşü ve Festivali Bayrak Çekme” töreni düzenlendi. Törene Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, New York Eyalet Meclis Üyesi Jennifer Rajkumar, diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk-Amerikan sivil toplum örgütü liderleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Türk ve ABD bayraklarının göndere çekilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği’nin mini konser verdi. Bayrak çekme töreni, Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü kapsamında 25 yıldır, mayıs ayında ABD’de yaşayan Türk toplumunun ve sivil toplum organizasyonlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

‘BANDIRMA VAPURU’NA 19 YILDA 15 MİLYON ZİYARET

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait eserlere ev sahipliği yapan Bandırma Gemi Müzesi, 2006 yılından bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 15 milyon ziyaretçi ağırladı. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun’da yer alan ve Atatürk ile silah arkadaşlarını kente getiren Bandırma Vapuru’nun replikasının da bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi ile Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Samsun’un Canik ilçesinde yer alıyor. Gemi müzenin kamarasında, Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri de ilgi görüyor. Heykellerin bulunduğu kamarada yer alan tarihi saat, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı an olan saat 08.00’i gösteriyor. Atatürk’e ait 60 fotoğraf, 1870’li yıllarda yapılmış duvar saati ile telefon, cetvel, pergel, masa ve sandalyelerin teşhir edildiği gemi müzede, Atatürk’ün kendi el yazısının yer aldığı metinler de bulunuyor. (AA)