×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

81 ildeki tüm okullarda ilk dersimiz Cumhuriyet

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Tekin#Cumhuriyet#Cumhuriyet Haftası
81 ildeki tüm okullarda ilk dersimiz Cumhuriyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 07:00

‘Cumhuriyet Haftası’ kapsamında yarın 81 ildeki bütün kademelerdeki tüm okullarda ilk derste “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izlenecek.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu genelge 81 ile gönderildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin amacının milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmi yazıda, “Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir” ifadelerine yer verildi.

81 ildeki tüm okullarda ilk dersimiz Cumhuriyet

Haberin Devamı

OKULLAR KIRMIZI-BEYAZ

Cumhuriyet Haftası kapsamında yarın da okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletilecek. Genelgeye göre 28 Ekim-1 Kasım haftası “Cumhuriyet Haftası” olarak değerlendirilecek. Genelgede ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi. m Eğitim Servisi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Tekin#Cumhuriyet#Cumhuriyet Haftası

BAKMADAN GEÇME!