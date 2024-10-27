81 ildeki tüm okullarda ilk dersimiz Cumhuriyet

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu genelge 81 ile gönderildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin amacının milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmi yazıda, “Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir” ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

OKULLAR KIRMIZI-BEYAZ

Cumhuriyet Haftası kapsamında yarın da okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletilecek. Genelgeye göre 28 Ekim-1 Kasım haftası “Cumhuriyet Haftası” olarak değerlendirilecek. Genelgede ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi. m Eğitim Servisi