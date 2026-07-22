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81 ilde yapılan denetimlerde, 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı

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#Düzensiz Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı
81 ilde yapılan denetimlerde, 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 13:38

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 26 bin 236 personel, 8 bin 785 ekip ile 5 bin 400 noktada; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 142 yer kontrol edildi.

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Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polisimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Düzensiz Göçmen#Göçmen Kaçakçılığı#İçişleri Bakanlığı

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