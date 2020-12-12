81 ilde yağmur duası

Dün, ‘Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Su; Hayat ve Şifa Kaynağımız’ başlıklı cuma hutbesi, Türkiye’deki bütün camilerde okundu, cuma namazından sonra da cemaat toplu olarak yağmur duasına katıldı.

İstanbul’daki tüm camilerde olduğu gibi Ayasofya Camisi’nde de cuma namazının ardından yağmur duası edildi. Vatandaşlar, caminin içini tamamen doldurdu. Dışarı hasırlar serilerek sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak cuma namazı kılındı. ‘Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu hutbe okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbeden sonra yağmur duası yapıldı.

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Edirne’deki Selimiye Camisi’nde, Hatay´ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu´nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi’nde, Diyarbakır’daki 5’inci Harem-i Şerif olarak bilinen tarihi Ulu Cami’de, Kayseri’de de 782 yıllık Hunat Camisi’nde de yağmur duası edildi.

Erzurum’da ise hem yağmur hem de kar yağması için dua edildi.