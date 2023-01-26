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81 ilde uygulama: 716 düzensiz göçmen yakalandı

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#Düzensiz Göçmen#İçişleri Bakanlığı#Operasyon
81 ilde uygulama: 716 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:54

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 81 ilde uygulama yapıldığını, 716 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatörün de gözaltına alındığını açıkladı. 

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 2 gün önce yabancı uyrukluların kalabileceği yerlerde 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur-(2023/1)' uygulaması yaptı. 32 bin 892 personelle 7 bin 11 noktadaki uygulamada, 5 bin 285 metruk bina, 9 bin 870 umuma açık yer, 425 terminal ve 3 bin 630 diğer yerler olmak üzere toplam 19 bin 210 yer kontrol edildi. Uygulamada 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alındı, 716 düzensiz göçmen de yakalandı. Ayrıca 20'si yabancı uyruklu, 5'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 897 kişi tespit edildi ve 611'i yabancı uyruklu toplam 712 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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81 ilde uygulama: 716 düzensiz göçmen yakalandı


Uygulamada 18 kamyonet, 5 tekne-bot, 20 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 103 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 590 paket kaçak sigara ve 11 bin 865 TL ile 22 sahte pasaport ele geçirildi. 

 

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#Düzensiz Göçmen#İçişleri Bakanlığı#Operasyon

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